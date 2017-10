De Vlieger is zeker: "Hij blijft nummer 1 in doel bij Club Brugge"

Een vrije trap van Genk-speler Ruslan Malinovskyi waaide woensdag over Horvath heen het doel in. Reservedoelman Guillaume Hubert kreeg van Ivan Leko de kans om beter te doen, maar ook hij overtuigde niet.

Geert De Vlieger denkt dat Horvath ondanks alles nummer 1 blijft. "De verkeerde inschatting tegen Genk zal de enige reden zijn waarom hij rust kreeg en naar de bank verhuisde."

"Leko wil hem na dat foutje te veel even rust gunnen en in de luwte laten en van daaruit beter te laten worden, want ik denk wel dat het de bedoeling is dat hij nummer 1 blijft", aldus de ex-doelman in Sports Late Night.