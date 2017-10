Dit zijn Leekens' eerste woorden als trainer van Hongarije

Leekens tekende een contract voor twee jaar in Hongarije en gaf aan de taal te willen leren en zich aan te passen aan de cultuur. De Hongaarse bond hoopt dat de Belg de nationale ploeg naar het EK 2020 kan loodsen.

"Dat wordt niet makkelijk. Het belangrijkste is wel dat je een visie hebt. En die heb ik. Ik hou van de uitdaging. Wanneer ik ergens zin in heb, gooi ik mij volledig. Geluk, daar geloof ik niet in. Wel in hard werken om een doel te bereiken", zegt de ex-bondscoach van België.

Leekens laat de oefeninterlands tegen Luxemburg (9/11) en Costa Rica (14/11) nog aan zich voorbijgaan. "Ik zal tijdens de voorbereiding op die wedstrijden van de gelegenheid gebruik maken om de spelers beter te leren kennen", gaf de 68-jarige trainer die al drie landen coachte nog mee.