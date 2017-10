Zo bepalend is deze speler voor KV Mechelen

Hassane Bandé zette vlak voor rust de bordjes in evenwicht met een prachtige omhaal. Meteen goed voor zijn zevende doelpunt in de competitie. Alleen Thelin (Waasland-Beveren) doet beter in de topschuttersstand met acht stuks.

Ondanks zijn doelpunten, kan Bandé niet verhinderen dat KV Mechelen op een troosteloze laatste plaats prijkt in de stand. De Burkinese aanvaller mag vandaag 19 kaarsjes uitblazen. Piepjong dus, maar dit seizoen al erg bepalend geweest voor 'de Kakkers'.

Mechelen scoorde dit seizoen slechts 15 keer, alleen KV Kortrijk doet slechter. Want zeven van de vijftien goals kwamen op naam van Bandé, goed voor bijna de helft (47%) van het totaal aantal goals. Malinwa mag zich gelukkig prijzen dat het Bandé heeft. De andere diepe spitsen renderen namelijk (nog) niet.

Anderlecht-huurling Silvère Ganvoula staat na twee maanden nog altijd droog. Pedersen keerde terug naar zijn ex-club, maar bewijs zijn waarde nog niet. Zowel hij als Drazic hebben nog maar één doelpunt achter hun naam staan. Om maar te zeggen hoe belangrijk Bandé momenteel is voor de club!