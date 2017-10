Vanhaezebrouck over de stuntkansen: "De lucht is frisjes, misschien hangt er morgen wel iets in"

"Voel je of er iets in de lucht hangt?" Dat was de letterlijke vraag van de journalist. "'t Is een beetje frisjes ja, maar voor de rest heb ik niks gevoeld. Misschien is de lucht morgen anders. Ik zal dan wel zien of er iets anders in de lucht hangt", was Vanhaezebrouck zijn luchtige zelve.

Verbetering broodnodig

Maar dan zal er wel het één en ander moeten veranderen. "De vorige match kregen we veel lof, maar waren we vooraan niet efficiënt genoeg en achteraan kregen we de goals veel te makkelijk binnen. We hadden er ook zeven of acht kunnen incasseren. We moeten beter verdedigen dan toen en progressie maken aan beide kanten van het veld."

Ook PSG was wel verrast door de aanvallende manier van spelen van paars-wit. "Maar die verrassing is nu ook wel weg. Ze weten inmiddels hoe we spelen. Ze zullen beter aangepast zijn. Ik denk dat PSG niet voor 12 op 12, maar voor 18 op 18 gaat."

