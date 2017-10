Vanhaezebrouck vindt Brugge belangrijker: "Maar ik ben niet naar hier gekomen om ons te laten afslachten"

Vanhaezebrouck zegt altijd dat de volgende wedstrijd de belangrijkste is, maar op dit moment zondigt hij tegen zijn eigen principe. "Club Brugge is belangrijker dan PSG voor ons op dit moment", zei Hein duidelijk. "Als je hoort dat Club al na de match tegen STVV direct over Anderlecht begon te praten..."

Ik begin nooit aan een wedstrijd om de schade te beperken, dan blijf je beter thuis -Hein Vanhaezebrouck

"PSG is geen kleine ploeg hé. Het is één van de beste - zo niet de beste - ploeg van de wereld. En we zijn hier niet gekomen om ons te laten afslachten of gewoon maar ons werk te doen. Zo zit ik niet in elkaar. Dan waren we beter thuis gebleven", aldus Vanhaezebrouck. "Ik begin nooit aan een wedstrijd om de schade te beperken. Anders zit ik hier niet op mijn plaats."

