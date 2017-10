Voormalig Lokeren en Standard-trainer stapt op als bondscoach

door Maarten Cattaert



Het contract van Slavoljub Muslin werd in onderling overleg ontbonden bij Servië

Servië kwalificeerde zich voor het WK 2018 in Rusland nadat het met 21 op 30 groepswinnaar werd in groep D. Wie er in Rusland niet bij zal zijn, is bondscoach Slavoljub Muslin.