Vossen deed het als invaller: "Het begint te knagen"

"Ik ben blij dat ik kon scoren, maar het hadden er zeker twee en misschien wel drie moeten zijn", aldus Vossen achteraf over zijn invalbeurt.

"Het doelpuntje doet zeker deugd, van in de periode waarin ik nog basisspeler was. Ik denk dat we als invallers vandaag wel heel wat kunnen bijdragen hebben."

In het begin stond ik in de basis en haalden we 15 op 15 -Jelle Vossen Deel deze quote: