Vanhaezebrouck reflecteert richting Weiler, Boskamp snoeihard: "Te goedkoop" en "Hein moet daarvoor zorgen"

"Het is te gemakkelijk om dat te zeggen", aldus Johan Boskamp in Stadion over de uitleg van Hein Vanhaezebrouck over het terugzakken na de 0-3 voorsprong in Eupen. "Je kan evengoed zeggen dat ze twee cadeautjes krijgen."

Dit is goedkoop

"Anders kwamen ze niet aan de goal. Dit is goedkoop, over wat er hiervoor is geweest moeten ze overigens ook niet meer praten. Vanhaezebrouck moet ervoor zorgen dat er druk naar voren komt. En dat Anderlecht opnieuw het voetbal gaat brengen dat bij paars-wit hoort."

Gilles De Bilde was ook duidelijk: "De gemakkelijkheid waarmee Eupen door de verdediging van Anderlecht raakte? Onvoorstelbaar. Het was ook niet enkel bij die doelpunten. En dan hebben ze nog geluk dat Blondelle dé grootste kans op de paal trapt."