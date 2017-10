Mourinho blijft Lukaku in bescherming nemen: "Voor mij staat hij niet ter discussie"

door Maarten Cattaert



José Mourinho blijft Lukaku in bescherming nemen

Romelu Lukaku scoorde elf goals in tien wedstrijden, maar geen enkele in zijn laatste vijf. Ondanks zijn assist voor het winnende doelpunt van Martial, begonnen enkele fans al lichtjes te mopperen. Trainer Mourinho neemt zijn speler in bescherming.