Sterke man wil snel een nieuwe voetbaltempel in Vlaanderen, voorzitter duidelijk: "Stadion nodig willen we een toekomst hebben"

De site aan het Evolispark langs de E17 zou wel eens de plek kunnen worden waar KV Kortrijk vrij snel een nieuw stadion gaat zetten dat plaats moet bieden aan 15.000 supporters, met uitbreidingsmogelijkheden tot 20.000 supporters.

Het project zou 50 miljoen euro moeten kosten, maar sterke man Vincent Tan is bereid een groot deel van die kosten zelf te financiëren. Hij rekent wel op de medewerking van de stad Kortrijk, die bereid is om mee te stappen in het verhaal.

We staan in de startblokken van een 400 meter hordenwedstrijd

Vincent Tan is 65 en wil dus snel een eerste wedstrijd in het nieuwe stadion zien gespeeld worden, voorzitter Allijns snapt dat er nog wel moeilijke hordes zullen moeten worden genomen. "We staan in de startblokken van een 400m-hordenwedstrijd en kunnen nog struikelen", aldus Allijns bij Sporza.

"Maar we zullen de finish halen. We hebben dat nieuwe stadion nodig, willen we een toekomst hebben." KV Kortrijk staat er momenteel sportief niet al te denderend voor na een 11 op 39. Volgend weekend is er de kelderkraker op bezoek bij KV Mechelen.