Louwagie was furieus na Charleroi - Gent: "Zag vader Delferière op receptie Charleroi" en "Zit daar iets achter?"

“Na de wedstrijd vrijdag ging ik naar de receptie van Charleroi”, aldus Louwagie in Het Nieuwsblad. “En wie zag ik daar tot mijn verbazing? David Delferière, de vader van en kind aan huis in Charleroi. En ook Gérard Linard was er, niet enkel voorzitter van de KBVB, maar ook verantwoordelijk voor de arbitrage vanwege zijn zitje in het strategisch comité.”

Tijd voor 'Good governance' bij de voetbalbon "Voor de duidelijkheid: het gaat om een receptie in zeer beperkte kring voor de clubbestuurders. Ik heb de vader van Delferière daar ook gezegd dat ik het optreden van zijn zoon schandalig vond. Ik vind dat iedereen mag weten wat ik gezien heb, omdat het hoog tijd is voor 'Good Governance' bij de voetbalbond." Delferière is de gebeten hond bij Louwagie: "Ik kan er niet bij dat hij in zo'n cruciale fase van de wedstrijd geen gebruik zou maken van beelden. Er is overleg geweest, dus waren er bedenkingen. Waarom zijn de beelden niet in overweging genomen? Zit daar iets achter?"