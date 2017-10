Kwestie van tijd eer Svilar het Servische doel verdedigt? "Er is een wederzijds verlangen"

Mladen Krstajic, de nieuwe bondscoach van Servië na het vertrek van Slavoljub Muslim, riep de talentvolle doelman van Benfica nog niet op voor de oefeninterlands tegen China en Zuid-Korea op 10 en 14 november. Wel bevestigde hij dat er "intensieve communicatie is met de speler en zijn vader".

Al lijkt dat eerder een kwestie van tijd. “De administratieve rompslomp is volop aan de gang. Wat wel zeker is, is dat er een wederzijds verlangen is om Mile Svilar bij het Servische team te krijgen.”