Debutant scoort er meteen twee, coach geeft toe: "Ik improviseerde" en "Mijn fout dat ik hem drie maand liet links liggen"

Nathan De Medina was dé held van de avond bij Moeskroen. In minuut 92 wist hij nog een puntje te redden voor Les Hurlus tegen Antwerp. Een puntje dat door de fans gevierd werd als een overwinning. Coach Rednic was in de wolken.

"Dit punt is dankzij kleine Nathan. Ik heb een fout gemaakt door hem drie maanden aan de kant te laten. Ik heb hem nu maar laten spelen omdat de belangrijke spelers out waren. Ik heb geïmproviseerd", was hij erg eerlijk. "Soms zegt men dat God en niet de trainer de ploeg maakt ... Wel, Nathan kent de Jupiler Pro League nauwelijks, maar liet heel veel maturiteit zien."

"Vroeger scoorde ik wel vaker. Ook met het hoofd van tijd tot tijd, maar het was al een tijdje geleden", kon De Medina er wel om lachen. "Ik wilde gewoon mijn steentje bijdragen aan de teamprestatie en was erg blij met de kans die ik kreeg."