Helemaal onder de radar gebleven ... Club Brugge heeft nu al prijs beet

Club Brugge is namelijk herfstkampioen geworden. De kloof met eerste achtervolger Charleroi is niet minder dan acht punten, met nog twee speeldagen voor de boeg. De titel van herfstkampioen is door de play-offs natuurlijk wel wat op de achtergrond geraakt, maar toch.

10 jaar geleden

Het toont enkel aan dat Ivan Leko met blauw-zwart snel iets heeft weten neer te zetten. De voorbije jaren werden Zulte Waregem en KV Oostende de verrassende herfstkampioenen. De laatste keer dat blauw-zwart die titel pakte was in het seizoen 2007-2008.

Toen had het in de kering een puntje meer dan Standard, al werden de Rouches later dat seizoen wel nog kampioen met een degelijke voorsprong. Benieuwd of en wie dit jaar met de eindprijs zal gaan lopen, maar een herfsttitel zegt steeds minder over het verdere verloop van de competitie.