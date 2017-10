Clement zag één speler het moeilijk hebben gisteren: "Hij zat totaal niet in de match"

En die luistert naar de naam Victorien Angban. De 21-jarige Ivoriaanse middenvelder kreeg een basisplaats van de Waasland-Beveren-trainer, maar speelde een erg ongelukkige wedstrijd. Na balverlies van Angban bracht Schryvers Edmilson ten val. Gelukkig voor Angban stopte Roef de zwak geschoten strafschop van Orlando Sa.

“Victorien zat totaal niet in de match. Hij vervulde zowel zijn offensieve als defensieve rol niet en was nonchalant. Seck probeerde nog te compenseren, maar we hadden het moeilijk. Ik zal volgende week met Angban spreken, ja. Hij was nochtans 100% wedstrijdfit, dus daar zal het niet aan gelegen hebben”, aldus Clement.