"Wat er toen gebeurde in het hoofd van mijn spelers, weet ik niet"

"We begonnen echt goed, tot het moment dat de penalty werd gefloten. We domineerden, kregen twee kansen en ik denk dat Morioka een penalty verdiende in de beginfase. Wat er vervolgens gebeurde in het hoofd van mijn spelers, weet ik niet", vertelt Philippe Clement.

De trainer tast nog steeds in het duister. "Alles veranderde. Er was geen druk meer, de fouten stapelden zich op en we deden dingen die we normaal niet doen. De drie tegendoelpunten in twaalf minuten waren catastrofaal.

Toch heb ik een reactie gezien bij mijn spelers in de tweede helft. Het was niet top, maar wel veel beter. Beide ploegen hadden nog kansen, maar Standard verdient de overwinning. Dat is duidelijk."