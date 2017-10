Nu ook zeker: sterkhouder STVV voor lange tijd out

Sascha Kotysch kreeg het hard te verduren in het Jan Breydelstadion. Nog voor het halfuur mankte de Duitse verdediger van het veld na een stevige en compleet foutieve charge van Wesley. Een nieuwe tackle van diezelfde speler zorgde ervoor dat Kotysch nog voor de rust de kleedkamers opzocht.

Na afloop werd gevreesd voor een kuitbeenbreuk en dat scenario is na onderzoek deze voormiddag nu ook werkelijkheid geworden. STVV meldt dat de verdediger zo’n zes tot acht weken buiten strijd zal zijn.

De 29-jarige verdediger heeft ondertussen al 175 officiële wedstrijden in acht seizoen gespeeld voor de Kanaries en acteert al enkele weken op erg hoog niveau. Zijn blessure is dan ook een serieuze aderlating voor Jonas De Roeck en co.