Wouters bekent: "Misschien zijn we toch iets te snel met de videoref begonnen"

door Maarten Cattaert



Scheidsrechtersbaas Johan Verbist kiest kant van ref Van Driessche

Foto: © photonews

Het was een opvallend moment gisteren in de wedstrijd tussen Club Brugge en Sint-Truiden. Na contact met doelman Pirard ging middenvelder Ruud Vormer neer en floot de ref strafschop. Uiteindelijk ging hij bij de videoref toch even verifiëren of zijn beslissing wel klopte.