Nieuwe coach moet Malinwa redden, spelers stellen profiel op: "Zo moet hij zijn"

Het waren geslagen spelers in de catacomben van het Regenboogstadion in Waregem, die van KV Mechelen. Alweer een nederlaag geleden, nog steeds hekkensluiter in de stand en opnieuw een fikse klap moeten verwerken.

"We moeten met de hele club uit dit dal geraken", "Dit is een nieuwe opdoffer", "Dit is tekenend voor de situatie waarin we ons momenteel bevinden", "Het is mentaal echt zwaar" en "We zitten in de hoek waar de klappen vallen." Het zijn maar enkele van de bevindingen van dragende spelers.

Nieuwe coach

En toch is er hoop: een nieuwe coach. "We werken echt hard en dat kunnen we ook enkel maar blijven doen. Een nieuwe coach? Die kan hopelijk ook een nieuwe wind doen waaien", aldus Rob Schoofs over de toekomstige oefenmeester.

Colin Coosemans heeft al een profiel opgesteld: "Iemand die een groep kan inspireren en met het nodige charisma. Jankovic én Ferrera hadden dat ook, dus zo'n type graag." KV Mechelen zoekt naarstig verder naar een nieuwe trainer, ten laatste tijdens de interlandbreak zal het antwoord vallen.