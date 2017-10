OFFICIEEL: Lommel heeft vervanger voor ontslagnemende Vrancken al beet

Het ontslag kwam in Limburg aan als een donderslag bij heldere hemel. Lommel won zijn laatste wedstrijd immers met 2-0 en staat op kop in de eerste amateursklasse. De ex-speler zal de komende periode even geen job meer uitoefenen in het profvoetbal.

Nu maakte de club bekend dat ex-KV Oostendespeler Tom Van Imschoot Vrancken vervangt. Sinds begin dit seizoen was hij er al aan de slag als T3 en sportief coördinator bij de jeugd, maar nu schopt hij het dus tot hoofdtrainer.

De club gaf op zijn Facebookpagina aan opgetogen te zijn. "Tom past perfect in het profiel dat we voor ogen hebben: jong, ambitieus, getalenteerd en Belgisch. Hij kent de club, spelers en de competitie erg goed en weet als geen ander wat onze ambitie is", klinkt het.