Tony Watt mocht eindelijk nog eens opdraven voor OHL en blikt al vooruit naar cruciale match tegen ex-club Lierse

"Het was van Tubeke geleden dat ik nog gespeeld had, dus dat was al 6 of 7 weken geleden", vertelt Tony Watt. "Het ging wel goed. Natuurlijk ben ik nog geen 100% fit, maar ik hoop dat het goede gevoel snel terugkomt."

De drie punten waren een feit voor OHL. Al trekt Beerschot Wilrijk met een voordeel naar de slotspeeldag. "We zeiden voor de wedstrijd dat we gewoon moesten winnen, net zoals bij elke andere wedstrijd. Het spel was niet echt goed, maar we hebben karakter getoond. Hopelijk kunnen we op deze manier verder doen."

'Gewoon winnen'

Zondag neemt Watt het met OHL op tegen zijn ex-club Lierse. Er hangt veel af van dat duel. "We moeten gewoon winnen. Zij (Beerschot Wilrijk, red.) hebben een moeilijke wedstrijd, net als wij. Als je ziet hoe Union en Lierse gespeeld hebben... Het worden twee lastige wedstrijden. Maar wij moeten gewoon winnen", herhaalt Watt nog eens.