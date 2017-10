Verrassende naam stapt mee op de trein naar Parijs, schuift Dendoncker zo naar het middenveld?

Een van de opvallende aanwezigen deze morgen was Uros Spajic. De Servische verdediger stapt mee op de TGV met bestemming Parijs. Op 27 september viel hij in de verloren thuiswedstrijd tegen Celtic uit met een enkelblessure. Die blessure genas moeizaam, maar na één maand zou hij nu toch weer inzetbaar zijn.

Ook goed nieuws wat Kara betreft. Uit voorzorg speelde de Senegalees niet tegen Eupen wegens een aanslepend kraabeenletsel in zijn knie. Indien zowel hij als Spajic in de basiself staan tegen PSG, is de kans groot dat Leander Dendoncker een rij hoger zal schuiven naar het middenveld.

Volg PSG - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (31/10).