Adrien Trebel wil spelen tegen PSG: "Roteren? Mijn familie zit in het stadion!"

Hij trok van Standard naar Sporting Anderlecht, maar Adrien Trebel had ook toen al bij Hein Vanhaezebrouck kunnen zitten - toen die nog bij AA Gent coach was. Die zag Trebel toen al zitten en is ook nu in de wolken van de werklust van de middenvelder.

Familie

Dinsdagavond spelen Trebel & co in Parijs een belangrijke match in de Champions League, maar zondag staat vooral het treffen met Club Brugge op het programma. En die match is volgens Vanhaezebrouck belangrijker. Mogelijk wacht Trebel dus de bank.

"De coach beslist", monkelde Trebel. "Maar zo'n grote match wil ik erg graag spelen. Bovendien ben ik in de buurt geboren en zal mijn volledige familie in het stadion zitten."