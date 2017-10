Gele kaarten voor protest trainers of staf? In Australië wordt het realiteit

Het kaartensysteem voor trainers is een wereldwijde primeur. De nieuwe maatregel kreeg groen licht van de FIFA en treedt vanaf volgend weekend in alle eerste klasse-matchen in Australië in werking.

Gele en rode kaarten

Gedrag van coaches en stafleden zal worden gescreend door scheidsrechters. Wanneer ze beslissen dat bepaalde gedragingen niet door de beugel kunnen, zullen ze ingrijpen. Dit zal gebeuren door een gele kaart te geven. Twee gele kaarten betekent rood en nadien volgt dan een schorsing voor de volgende wedstrijd.

Waterflesjes, cynisch applaus, beledigen en spuwen

Welke gedragingen worden nu bestraft? Men kan een geel karton onder de neus geschoven worden voor het weggooien van waterflesjes, het geven van sarcastisch applaus, het veelvuldig verlaten van de technische zone en het uiten van provocerende gebaren of taal. Voor rechstreeks rood moeten trainers of staf weggooien van waterflesjes op een “gevaarlijke manier”, bij spuwen, bij het uiten van beledigende taal of bij het betreden van de technische zone van de tegenstanders.