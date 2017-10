"Perceptie": Bart Verhaeghe reageert op uitlatingen over Ghelamco en geeft aan wanneer stadion in Brugge er moet staan

Bart Verhaeghe was als voorzitter van Club Brugge te gast bij Vista en sprak er onder meer over het stadiondossier. Dat sommigen fluisteren dat het stadion in Brugge en dat op Parking C in Grimbergen beiden worden tegengehouden door 'spelletjes' tussen Verhaeghe en Paul Gheysens van Ghelamco? Dat is niet waar.

"Neen, ik ben al veel langer believer van het hebben van goede stadions voor alle clubs eerder dan van een nationaal stadion. Dat heeft niets met Paul Gheysens of mij te maken, dat we elkaar zouden tegenwerken is dan ook perceptie en staat ver van de feiten."

2022

"Laat alle clubs maar bouwen, niet enkel Anderlecht of Club Brugge, ik zie ook dat Genk wil verbeteren, dat Gent wil uitbreiden, Mechelen, Antwerp, Kortrijk, Waregem is bezig, noem maar op … Dat is gewoon goed. Dat hebben we nodig."

Rest dan de vraag: wanneer zal er een stadion staan in Brugge? "Wat mij betreft zo snel mogelijk, maar het is een proces van een tijd voor je kan beginnen werken. Als het stadion er tegen 2022 zou staan, dat zou realistisch zijn."