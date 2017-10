Bart Verhaeghe eerlijk over Ivan Leko: "Dat had ik echt niet verwacht"

Een goed systeem bij STVV, met daarbij ook enkele Clubhuurlingen. Tot zover de adelbrieven van de jonge coach Ivan Leko tot voor de start van dit seizoen. En dus keek iedereen wel erg hard op toen de gewezen publiekslieveling coach werd op Jan Breydel.

Enkele maanden later is de publieke opinie helemaal gedraaid. Het systeem Leko is duidelijk én rendeert voorlopig, ondanks de vroege Europese uitschakeling is iedereen bijzonder gemotiveerd bij blauw-zwart om week na week te schitteren in de competitie.

Chapeau aan heel de staf

"Eerlijk? Ik had niet verwacht dat het zo snel zou gaan, maar ik had wel vertrouwen. Hij moest nieuwe spelers gaan integreren en had gezegd dat we tot oktober of november zouden moeten wachten voor iedereen zou gaan renderen", aldus voorzitter Verhaeghe in Vista! met veel lof.

"Want chapeau aan heel de staf dat ze er zo snel in geslaagd zijn om zoiets neer te zetten, met een nieuw systeem en nieuwe spelers. We zochten na Preud'homme iemand met dominant voetbal én de waarden van Club: no sweat, no glory."