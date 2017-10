Verhaeghe spreekt over 'doelmannenprobleem' Club Brugge en wintermercato

"Je moet die spelers een beetje in bescherming nemen. Ze zijn alletwee nog heel jong - 22 en 23 jaar. Ze zijn ook enorm aan elkaar gewaagd en hebben goede profielen, laat ons daar dus rustig in blijven", aldus Bart Verhaeghe in Vista! met duidelijke woorden.

Leko geeft goede duiding naar zijn spelers toe, dus er zijn geen verrassingen

Toch wordt er her en der gefluisterd dat een nieuwe doelman aantrekken in januari een optie zou zijn: "Ach, de mercato is nog enkele weken van ons verwijderd, waarmee ik niet wil zeggen dat we daar iets zouden willen of moeten doen. Er wordt sereen en kalm gewerkt, Leko duidt alles heel goed naar zijn spelers toe."

Mogelijk krijgt zelfs Butelle de komende weken zijn kansen: "Er is nog Butelle inderdaad. Het is aan de sportieve staf om die keuzes te maken, maar als hij de beste is op training, dan zal hij spelen. Dat klopt", was de voorzitter duidelijk.