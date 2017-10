Beerschot Wilrijk reageert op alle geruchten en prikt: "Onze wens en doel om 1A te halen en daar liefst geen 13 jaar over te doen"

Aan de mouw van coach Marc Brys werd getrokken door Kortrijk en KV Mechelen, ondertussen wordt er ook gesproken over een Saudische prins die interesse zou hebben om te investeren in Beerschot Wilrijk: veel nieuws over de club uit 1B.

Om met een en ander komaf te maken zijn De Ratten nu met een duidelijke boodschap naar buiten gekomen over alle zaken. "De samenwerking met Marc Brys blijft en zal eerstdaags verder worden gestipuleerd", klinkt het onder meer.

Ook een verwijzing naar Antwerp mocht niet ontbreken in het persbericht op de webstek van Beerschot Wilrijk: "Het is onze wens en doel om 1A te halen en daar liefst geen 13 jaar over te doen..." Daarbij wil de club wel zijn eigenheid niet verliezen. Er wordt dan ook gemikt op verschillende investeerders, zowel binnen- als buitenlands.

Het volledige bericht zoals het op de webstek van Beerschot Wilrijk werd gedeeld kan je hieronder vinden:

Beste supporters,

De laatste dagen is onze club opnieuw in het nieuws gekomen omtrent een aantal aspecten. Het mag duidelijk zijn dat onze club "hot" is en klaarblijkelijk gewild.

Het geleverde werk, de vier titels op rij, het grote aantal supporters en vooral het rationele financieel beleid, brengt met zich mee dat er vanuit verschillende hoeken interesse is. Zowel structureel als sportief.

Omtrent de trainer is het duidelijk dat bepaalde partijen hun oog hebben laten vallen om hem weg te kapen. De club heeft hierbij niet stilgezeten en onmiddellijk geanticipeerd op de geruchten, waarbij er een open en vooral eerlijk gesprek is gevolgd. Het is duidelijk dat "ons verhaal" nog niet uitgeschreven is en dat er verschillende hoofdstukken klaar liggen om verder ingevuld te worden. De samenwerking met Marc Brys blijft en zal eerstdaags verder worden gestipuleerd.

Het bestuur heeft ook voldoende realistisch besef om te weten dat er in het huidige voetballandschap bijkomende investeerders moeten komen om het hoofdstuk 1A in te vullen. Het is onze wens en doel om 1A te halen en daar liefst geen 13 jaar over te doen..

Om dit hoofdstuk te kunnen schrijven, lopen er momenteel verschillende gesprekken waarbij er een absolute garantie bestaat dat de eigenheid van onze club nooit in het gedrang komt. In de voetbalwereld komt en gaat iedereen behalve de supporters. Die blijven en zijn het absolute fundament en DNA van een club. Zeker bij KFCO Beerschot Wilrijk.

De club mikt heel duidelijk op een gemengd verhaal van binnenlandse en buitenlandse investeerders, waarbij het enthousiasme van een aantal partijen vandaag heel groot is.

Een enthousiasme dat een injectie kan betekenen om de club terug te brengen naar de plaats waar ze thuis hoort. En liefst nog een stap verder.

Het bestuur voert deze gesprekken met de nodige voorzichtigheid, enthousiasme en vooral met het doel dat onze supporters krijgen waar ze recht op hebben: 1A.

Wij vragen dan ook om ons rustig te laten doen... en vooral dat iedereen zich focust op komende zondag. Zondag strijden we op de Heizel immers voor het eerste finaleticket. Kunnen we iets realiseren wat niemand ooit had verwacht.

Zondag kunnen we opnieuw laten zien dat een Beerschot-Wilrijk supporter in staat is om zaken te verwezenlijken die vijf jaar geleden onmogelijk leken te zijn. Schrijf ons nooit af, laat dat duidelijk zijn.

Op 5 november 2017 staan we als één man op het veld. Trainers-spelers-supporters met één helder doel: "together we made and make history". Ons verhaal wordt immers samen geschreven, laat ons dat nooit vergeten.