Verhaeghe neemt het op voor zijn spits en orakelt: "We moeten het beste nog zien van hem"

door clint vens



Club-voorzitter Bart Verhaeghe is onder de indruk van het potentieel van Wesley Moraes

Foto: © photonews

Er was dit weekend heel wat te doen over de gemene fout van Wesley in de wedstrijd tegen Sint-Truiden. Het leverde STVV-verdediger Sascha Kotysch een kuitbeenbreuk op. Club-voorzitter Bart Verhaeghe weet ook dat zijn poulain over de schreef ging, maar neemt hem toch in bescherming.