Delferière komt met opmerkelijk statement na Charleroi - Gent

"Ja, ik wil me excuseren bij AA Gent", klonk het bij de arbiter tegen Het Nieuwsblad. "Ik kan me voorstellen dat het voor hen frustrerend was na een lange week van hard werken."

Offday

"Als het resultaat dan bepaald wordt door derden ... We waren niet op niveau als team, we hadden een offday. We willen die nu zo snel mogelijk achter ons laten."

Over de fases van de videoref zelf mocht Delferière niets zeggen. Dat is zo bepaald in de reglementen rondom de nieuwigheid.