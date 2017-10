Appiah stuntte al eens tegen PSG: "Gekke match, door blessures waren ze maar met negen meer ..."

Stunten tegen PSG, bedoelen we dan. Al was het op 14 februari 2015 wel een heel vreemde wedstrijd voor Appiah & co, met Caen op bezoek in Parijs.

Ibrahimovic & co hadden er snel 2-0 van gemaakt en er leek niets aan de hand, tot zowel Aurier als Lucas uitvielen nadat er al drie keer gewisseld was door coach Laurent Blanc.

Gekke 2-2

"Het was met heel veel geluk dat we toen 2-2 speelden", herinnert Appiah het zich nog als ware het gisteren. "We kwamen uit het niets terug en ze eindigden met negen die match. Voor mij is het leuk nu naar Frankrijk te kunnen terugkeren."

Bovendien kent hij één Parijzenaar alvast goed: "Het is altijd speciaal om tegen Kurzawa te spelen. We sturen nog berichten naar elkaar en op training had ik tegen hem altijd de meeste moeite. Nu willen we vooruitgang boeken."

