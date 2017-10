🎥 Hazard steekt de draak met speelstijl ploegmaat in hilarisch filmpje, en dat lokt de nodige reacties uit onder de supporters

In onderstaand filmpje is te zien hoe Hazard de draak steekt met de specifieke speelstijl van ploegmaat Raheem Sterling. Dat maakte heel wat reacties los onder de Chelsea-fans:

Eden Hazard mimicking Raheem Sterling's style of play 😂😂 pic.twitter.com/tybpQfMSdy — Footy Humour (@FootyHumour) 30 oktober 2017

Even though sterling has scored more than him this season — Luke (@luke3203mcfc) 30 oktober 2017

Lol. Raheem will still have a better return than Eden — Ngwane-Fuze (@iinhlonipho) 30 oktober 2017

Lol Eden is way better then Raheem — Vish (@DeadlyAlli_) 31 oktober 2017