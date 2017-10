Wat deden de andere Belgen vanavond in de CL? Svilar toont zich maar heeft pech, Proto houdt de nul tegen Barcelona en Nainggolan haalt uit tegen Hazard en Courtois

Svilar redt penalty en scoort owngoal

Mile Svilar speelde een hoofdrol in de 2-0 zege van Manchester United tegen Benfica. De jonge goalie toonde zijn klasse door een penalty te stoppen, maar had daarna pech wanneer een schot van Matic via zijn lichaam ongelukkig in doel belandde. Lukaku kwam ook in actie, maar speelde een eerder onopvallende partij.

Nainggolan geeft Hazard en Courtois een pak rammel

Nainggolan stond 90 minuten tussen de lijnen tijdens het met 3-0 gewonnen duel tegen Chelsea. De middenvelder gaf een assist bij het tweede doelpunt van El Sharaawy. Bij Chelsea stonden Eden Hazard en Thibaut Courtois in de basis. Batshuayi viel een kwartier voor tijd in.

Proto houdt zijn netten schoon tegen Barcelona

Silvio Proto wist zijn netten schoon te houden tegen een pover Barcelona. De Belgische doelman was de man van de match met enkele knappe reddingen, en hield zo Barcelona op een 0-0. Voor Olympiakos stonden ook nog Björn Engels en Vadis Odjidja in de basisopstelling.