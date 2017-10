Hij was opnieuw erg belangrijk voor Antwerp, dat zag ook Van Damme: "Beste man aan de bal bij ons"

De eerste 35 minuten liep het bij Antwerp namelijk voor geen meter. Yatabaré en Haroun moesten de boel toespijkeren tegen Govea & co, maar dat liep niet helemaal zoals gehoopt. Dat moest Geoffry Hairemans vanop de bank aanzien.

Voor het eerst zat hij namelijk op de bank, iets wat hij op zaterdag al had vernomen. "Een tactische keuze van de coach. Natuurlijk wil je altijd graag spelen, maar ik wilde gewoon alles geven voor de ploeg als ik zou mogen invallen." Wat geschiedde, want de 55 minuten mét Hairemans kwam stamnummer 1 beter voor de dag.

"Hij is de beste man aan de bal bij ons, dat heb ik nog wel al eens gezegd en dat is ook tegen Moeskroen nog eens duidelijk geworden", was ook Jelle Van Damme toch wel vol lof voor zijn collega-voetballer bij Antwerp.

Het puntenverlies werd door Hairemans als pijnlijk omschreven: "Zuur, echt wel. We pakken doelpunten op stilstaande fases, terwijl we veel gestalte hebben. En die vrije trap was niet eens zo goed gegeven." Maar toch: Hairemans toonde net als de rest van Antwerp veel veerkracht. Tegen Charleroi volgt opnieuw een belangrijk duel.

Statistieken Hairemans 2017-2018:

1 goal, 4 assists (2 in competitie, 2 in Beker van België)

12 basisplaatsen, 1083 speelminuten (op een totaal van 1170)