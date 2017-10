Seizoenssensatie klinkt op 19de verjaardag met eerste selectie voor nationale ploeg

door clint vens



Hassane Bandé is voor het eerst opgeroepen voor de Burkinese nationale ploeg

Hassane Bandé scoorde dit weekend een prachtige omhaal tegen Zulte-Waregem. Hij is dit seizoen een van de absolute revelaties in de Jupiler Pro League. De beloning kon dan ook niet uitblijven. De aanvaller van KV Mechelen is opgeroepen voor de nationale ploeg van Burkina Faso.