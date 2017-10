Hein Vanhaezebrouck legt verrassend systeem uit: "Had het veel uitgemaakt?"

"Ik kan het uitleggen, maar ik wist –wat we ook deden- dat dit een moeilijke opdracht was", aldus Vanhaezebrouck na de 5-0 nederlaag in het Parijse Parc des Princes tegen het grote PSG.

"Wat we wilden bereiken, was duidelijk te zien. We wilden over links uitbreken met Henry tegenover Dani Alves. Gerkens en Dendoncker moesten dan infiltreren in de zestien. Vijf of zes keer kwamen we eruit, maar we konden in die acties het verschil niet maken."