Huurling Standard mag nieuwe coach verwelkomen

Ishak Belfodil mocht net als andere oude bekende, Daniel Opare, starten in de thuiswedstrijd tegen Augsburg. Het mocht echter niet baten want er werd onderuitgegaan met pijnlijke 0-3 cijfers. Die nederlaag bleek uiteindelijk de doodsteek voor trainer Nouri.

Van redder naar boeman

Nouri was nog maar sinds vorig seizoen in het Weserstadion aan de slag. Hij reanimeerde de club door ze van de laatste plek naar een bijna Europees ticket te loodsen. Dit seizoen vergaat het de Noord-Duitsers heel wat minder goed. Zo konden ze in tien wedstrijden nog geen enkele keer winnen, ze laten enkel enkel FC Keulen achter hen in het klassement. Beloftencoach Florian Kohfeldt neemt samen met assistent-coach Thomas Horsch en Tim Borowski het roer ad interim over voor de wedstrijd van vrijdag in en tegen Eintracht Frankfurt.