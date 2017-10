🎥 Mertens en co voelen hete adem van Inter in hun nek door beslissende loeier van ex-Clubsmaakmaker (met video!)

door clint vens



Ivan Perišić knalt Internazionale naar zege tegen Hellas Verona

Ivan Perišić is ondertussen al aan zijn derde seizoen bezig bij Internazionale. De voormalige spits van onder andere Roeselare, Club Brugge en Wolfsburg doet het ook dit seizoen goed in Italië. Dat bewees hij in de competitiewedstrijd tegen Hellas Verona.