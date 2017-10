Mulder heeft duidelijke mening over videoref: "Leg de eindbeslissing in het busje"

De scheidsrechter werd wel naar de monitor geroepen, maar zijn hele instinct zegt 'dit is geen fluit'Deel deze quote:

Eindbeslissing bij videoref

Mulder vindt de plaats van de monitor ook ongelukkig gekozen: "Het is alsof een paard dat staat te drinken. Dit heeft niks meer met voetbal te maken. Dit moet weg." Bovendien vindt hij dat de eindsbeslissing bij de videoref moet liggen: "Dit is geen doen voor de scheidsrechter. De besluitvorming moet bij de videoref zitten en dan ben je van deze kluchten af." Franky Van der Elst was het daar alvast niet mee eens. Eén ding is zeker: het laatste woord over de videoref is nog niet gezegd.