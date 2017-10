Vossen scoort momenteel enkel vanop de stip, al zal daar waarschijnlijk snel verandering in komen

Vooral aanvaller Jelle Vossen had niet zijn beste dag. Enkele minuten na zijn invalbeurt benutte hij de felbesproken penalty door deze feilloos om te zetten. Daarna liet hij zich vooral in negatieve zin opmerken door twee reuzenkansen de nek om te wringen.

Opvallend: alle vier goals die hij tot dusver maakte zijn strafschoppen. Het typeert een beetje de mindere vorm waarin de aanvaller verkeert. In het begin van het seizoen stond de Limburger nog geregeld in de basis, daarna gaf trainer Ivan Leko meermaals de voorkeur aan de Braziliaan Wesley Moraes.

Garantie op minstens twaalf doelpunten per seizoen

Puur kwalitatief gezien zal Vossen niet de geschiedenis ingaan als een van de betere aanvallers die er ooit in België rondlopen, maar de diepe spits zal altijd garant staan voor minstens twaalf doelpunten per seizoen, daar kun je gif op innemen.

Dat bewees hij vier jaar op rij bij KRC Genk en na een mislukt avontuur in Engeland deed hij dat de voorbije twee seizoenen losjes over in Jan Breydel. Het derde ook?



Dat hij zijn 16 goals van vorig seizoen herhaalt, lijkt een moeilijke opgave, gelet op de concurrentiestrijd. Gelukkig voor hem is het seizoen nog lang en als Vossen zo gretig invalt als tegen Sint-Truiden, zullen de ballen er wel automatisch weer invliegen. En niet enkel vanop de stip, zoals momenteel het geval is!