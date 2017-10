Update over Spajic: tóch hoop voor de topper?

De oefenmeester van Anderlecht hield alvast zijn hart vast. "We moeten afwachten tot morgen, misschien overmorgen, om te weten hoe ernstig het precies is."

"Het heeft er alleszins alle schijn van dat het morgen of overmorgen nog niet genezen zal zijn. Het was toch een zware trap die hij te verwerken kreeg. Ik hoop voor hem dat het geen nieuwe langdurige blessure is. Het is dezelfde enkel, inderdaad." Bekijk hieronder de reactie. Opgelet, het laden van de beelden kan enkele ogenblikken in beslag nemen.

Ook Uros Spajic reageerde, zij het iets hoopvoller. "Ik hoop dat ik zondag kan spelen", zei hij tegen beter weten in. "Ik hoop alvast dat het niet zo ernstig is als de vorige keer."