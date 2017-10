Quid KV Mechelen? "Geschiedenislesje zou geen kwaad kunnen voor de spelers"

Jeroen Mellemans speelde tussen 2006 en 2010 voor KV Mechelen en maakte in die periode ook een moeilijke start door - tien seizoenen geleden. Ook toen begin Malinwa zwak aan de jaargang, maar redde het zich met 40 punten nog al bij al soepel.

"Het publiek sleurde er ons toen door", aldus Mellemans in Het Nieuwsblad. "De chemie tussen spelers en supporters was ongelooflijk. We pakten na de match soms een pint met hen, jammer dat de spelers dat nu niet meer doen. Het zorgde voor een enorme band."

Volgens Mellemans kunnen de fans nu ook een enorme rol spelen: "Als het nodig was bliezen ze de bal er voor ons ook in. De laatste plaats verontrust me minder dan de relatie met de fans momenteel. Uitfluiten of 'Shame on you'? Dat heb ik nooit meegemaakt."

De ex-speler is streng: "Ik heb niet de indruk dat iedereen alles geeft op het veld. Sommigen wel, anderen niet. Ik denk niet dat iedereen beseft voor welke club hij speelt en wat de fans 15 jaar geleden voor de club deden. Een geschiedenislesje zou geen kwaad kunnen. Ze moeten de steun van de fans verdienen. Zonder hen zie ik het slecht aflopen, en een terugkeer naar tweede klasse zou een regelrecht drama zijn."