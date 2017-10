Dendoncker volgend seizoen vaker in dit truitje? "Ideale opvolger"

Als we Eurosport mogen geloven, dan zien ze in Dendoncker alvast dé ideale opvolger voor Thiago Motta in Parijs. De middenvelder is 35 en dus zou Dendoncker wel eens dé man kunnen worden voor volgend seizoen.

PSG?

Monaco én PSG toonden afgelopen zomer al interesse in de polyvalente middenvelder van Anderlecht, terwijl er ook vanuit Engeland heel wat interesse was. Mogelijk dat het kapitaalkrachtige PSG komende zomer een riant voorstel op tafel kan brengen.

Toch wordt het voor PSG niet makkelijk om Dendoncker te overtuigen, want er zijn veel kapers op de kust. Sowieso zal paars-wit hem in de zomer van 2018 verliezen aan een topclub, want de voorbije jaren was hij een absolute constante bij de club.

