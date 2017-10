Hazard en co ontspringen de dans: Rode Duivels nemen een loopje met de Belgische fiscus

Volgens de BBI gaat het hier over belastingsontwijking, aangezien sommige Rode Duivels die in het buitenland actief zijn (o.a. Eden Hazard, Thibaut Courtois, Divock Origi en Kevin Mirallas) hun inkomsten (portretrechten) in een vennootschap in Luxemburg onderbrengen. Hierdoor moeten ze veel minder belasting betalen. Van elke 100.000 euro die ze ontvangen, zouden ze in België 34.000 euro moeten afgeven aan vadertje staat, in Luxemburg slechts 4.000 euro. Dat scheelt natuurlijk een heuse slok op de borrel.

Het onderzoek leverde echter geen resultaat op. Francis Adyns van de FOD Financiën legt uit: "Zowel voor de vennootschapsbelasting als voor de personenbelasting is een aanknopingspunt met België noodzakelijk. Bedrijven moeten hun zetel in België hebben, ‘natuurlijke personen’ moeten dan weer als rijksinwoner ingeschreven staan en hier dus hun feitelijke woonplaats hebben. De betrokken vennootschappen zijn echter gevestigd in het buitenland. En de voetballers wonen en werken in het buitenland.”

Ethiek?

Zo zijn de Rode Duivels de fiscus te slim af. Over het ethische aspect van heel deze constructie valt natuurlijk wel heel wat te zeggen, maar dat zal Hazard en co een worst wezen.