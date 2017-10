"Zondag zal ik er absoluut bij zijn" - Maar wat daarna met Marc Brys? 'Riant voorstel'

Als er al iets duidelijk is, dan is het wel dat de toekomst onduidelijk blijft. "Ik zit zondag zeker op de bank bij Beerschot Wilrijk. Ik wil er absoluut bij zijn", aldus Brys in alle eerlijkheid.

Wat daarna?

Maar wat daarna? Volgens Het Laatste Nieuws ligt er Achter de Kazerne een contract klaar voor Brys, waarin hij liefst drie keer zoveel zou kunnen verdienen dan momenteel bij Beerschot Wilrijk.

Benieuwd of Brys dat kan weerstaan. Eerder had de coach al een akkoord met Kortrijk geweigerd volgens de krant, maar dat voorstel was financieel minder aantrekkelijk dan het aanbod van Malinwa.