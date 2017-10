Brugse verdedigers snellen Hubert te hulp: "Ik zag er ook niet goed uit"

De verdediging zag er als linie niet zo secuur uit in die eerste minuten. "Er waren een paar situaties die beter konden, waaronder het doelpunt, maar daarna stonden we een stuk beter", aldus Mechele.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Bij het doelpunt zag ook Guillaume Hubert er niet goed uit. Hij leek de bal met de voet te kunnen ontzetten, maar het leer ging er toch in. "Ik zag er ook niet goed uit, dit is een gedeelde verantwoordelijkheid. Uiteindelijk heeft hij goed gespeeld, mét vertrouwen en sterk in het uitkomen en uitvoetballen."

Ook Stefano Denswil nam het op voor Hubert en gaf aan dat de transitie van Horvath naar hem wel meeviel. "Die aanpassing viel wel mee. Elke doelman heeft wel zijn eigen stijl, maar we trainen dag in, dag uit samen", gaf Stefano Denswil aan.