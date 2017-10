Lege stadions op de midweekspeeldag? De cijfers bewijzen het tegendeel

door Yannick Lambrecht

Meer dan 85.000 fans trekken naar Belgische stadions op midweekspeeldag

Elke midweekspeeldag is er telkens een hele discussie of dat nu wel of niet een goed idee is: verre verplaatsingen, niet te combineren met werk, etc. Maar uit de cijfers blijkt dat de Belgische supporters wel degelijk bereid zijn om hun ploeg altijd en overal te volgen.