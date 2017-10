Dan toch KV Mechelen voor MPH? 'Geen kans bij Rangers'

Zaakwaarnemer Ugi Canturk was duidelijk over de voorstellen die Preud'homme de voorbije weken kreeg: "Michel heeft duidelijk gemaakt dat hij overwogen wil worden. Als Rangers hem echt wil, kunnen ze hem krijgen", klonk het in Het Laatste Nieuws.

Klaar

"Michel is klaar om terug te beginnen. We wachten op Rangers." Ondertussen lijken ze bij Rangers alvast hun besluiten te hebben genomen. Derek McInnes van Aberdeen is er het plan-A voor de club uit Glasgow, maar hij is moeilijk los te wrikken.

Het alternatief heeft volgens The Scottish Sun Stuart McCall van Bradford City. Michel Preud'homme lijkt niet meer op de shortlist te staan. Nu Mechelen naast Marc Brys lijkt te grijpen - hij staat dicht bij een contractverlenging en -verbetering bij Beerschot Wilrijk - is er misschien alsnog iets mogelijk voor Malinwa?