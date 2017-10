Vergeet Mazzu-time, deze ploeg won al het meeste punten in de slotfase (en Gent komt er héél beroerd uit)

We gingen het na voor de eerste 13 speeldagen in de Jupiler Pro League, waarbij we enkel de goals in aanmerking namen die voor een verandering aan de uitslag hadden gezorgd. En dan moeten we stellen dat Charleroi niet langer de koning is, in tegendeel.

Ze verloren al vijf punten in de slotminuten, terwijl ze er maar drie pakten. Weinig teams doen slechter dan de Zebra’s. AA Gent is de absolute pechvogel, met zes verloren punten tussen minuut 85 en het einde van de match.

We lijsten voor jullie even graag alle wedstrijden op waarbij voorlopig een doelpunt viel in de laatste vijf minuten dat matchveranderend was. En is het dan vanaf heden tijd voor De Roeck-time? Misschien wel …

Speeldag 1 Genk - Waasland-Beveren; Gano 92e minuut (3-3)

Speeldag 1 STVV - AA Gent; Ceballos 88e minuut (3-2)

Speeldag 3 KV Mechelen - AA Gent; Matthys 86e minuut (1-1)

Speeldag 3 STVV - Standard; Boli 92e minuut (1-0)

Speeldag 4 KV Mechelen - Antwerp; 92e minuut Haroun (1-2)

Speeldag 4 Moeskroen - AA Gent; Bolingi 87e minuut (3-2)

Speeldag 5 Charleroi - Zulte Waregem; Baby 89e minuut én Rezaei 92e minuut (3-2)

Speeldag 6 Anderlecht - Lokeren; Teodorczyk 90e minuut (3-2)

Speeldag 6 AA Gent - Racing Genk; Brabec 89e minuut (1-1)

Speeldag 7 Charleroi - Waasland-Beveren; Seck 92e minuut (2-2)

Speeldag 8 Charleroi - Club Brugge; Limbombé 88e minuut (1-2)

Speeldag 8 Standard - Lokeren; Mpoku 92e minuut (2-1)

Speeldag 9 Moeskroen - KV Mechelen; Cobbaut 92e minuut (2-2)

Speeldag 9 Anderlecht - Standard; Onyekuru 89e minuut (1-0)

Speeldag 10 Charleroi - Eupen; Ocansey 88e minuut (2-2)

Speeldag 10 Oostende - Club Brugge; Limbombé 92e minuut (2-3)

Speeldag 11 STVV - Oostende; Legear 89e minuut (1-0)

Speeldag 12 STVV - Moeskroen; Goutas 93e minuut (1-0)

Speeldag 13 Moeskroen - Antwerp; De Medina 92e minuut (2-2)