Spits verkommert bij Anderlecht: "Verlengd verblijf uitgesloten"

Zo is Robert Beric voorlopig nog niet in de gratie van Hein Vanhaezebrouck gekomen. Met zestien speelminuten dit seizoen is het duidelijk dat de huurling van Saint-Etienne zich nog niet heeft kunnen doorzetten.

Concurrentie

De bedoeling - de concurrentie met Teo aanscherpen - is dus helemaal mislukt. Ondertussen is duidelijk dat hij na het seizoen gewoon terug naar Frankrijk zal trekken. "Van een verlengd verblijf in België is geen sprake", aldus Roland Romeyer van de Franse club bij Het Laatste Nieuws.

"Op het einde van het seizoen sowieso naar ons terugkeren", laten ze ze bij Saint-Etienne geen twijfel over bestaan. Benieuwd of Beric de komende maanden nog kansen zal krijgen bij paars-wit.